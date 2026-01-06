«Escroquerie immobilière» : Boughazelli jugé mercredi dans une nouvelle affaire

Jugé le 10 décembre dernier et condamné pour « escroquerie immobilière », Seydina Fall, alias Boughazelli a été placé hier, lundi 5 janvier 2025, sous un nouveau mandat de dépôt pour des faits similaires. Son procès est attendu le mercredi 7 janvier.



Mercredi dernier, les enquêteurs ont procédé à son extraction de cellule pour l'entendre sur de nouvelles accusations. Selon «L’Observateur», des pères et mères de famille ont affirmé avoir versé des avances pour des appartements en location, sans jamais voir les clés, ni revoir leur argent.



Selon des sources policières, le montant total de cette nouvelle procédure dépasserait le million de francs CFA. Bien que la plaignante principale ait finalement manifesté son désistement, le procureur a décidé de maintenir les poursuites, ordonnant un nouveau placement sous mandat de dépôt.



Pour rappel, lors de son précédent procès, il avait écopé de quatre mois de prison avec sursis. Cette nouvelle affaire pourrait révoquer ce sursis et prolonger son séjour derrière les barreaux.