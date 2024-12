"Escroquerie" : le président d’Omart City Sénégal, Abdoulaye Mamadou Guissé, placé sous mandat de dépôt

Le président d'Omart City Sénégal, Abdoulaye Mamadou Guissé a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt, ce jeudi, par le juge d'instruction du 2e cabinet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.



Abdoulaye Mamadou Guissé a été arrêté samedi dernier par les gendarmes de la Brigade territoriale de la Zone Franche Industrielle. Il est poursuivi pour « association de malfaiteurs, escroquerie et blanchiment de capitaux ».



Selon des informations, le responsable de l'ONG Omart City était recherché également par la Section de Recherches de Saint-Louis et le commissariat central de Diourbel suite à une délégation judiciaire du juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance du Baol.



Lors de son audition, rapporte Liberation dans sa parution du jour repris par Pressafrik, Abdoulaye Mamadou Guissé a tenté de nier les faits qui lui sont reprochés. Mais il a été enfoncé par ses présumés complices.



Pour rappel, Abdoulaye Guissé avait fait croire aux Gie et associations féminines qu’il pouvait mettre à leur disposition des logements sociaux dans le cadre d’un programme dénommé « Omart City ».