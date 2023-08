Escroquerie portant sur 3 milliards : Me El Mamadou Ndiaye, maire de Thiaroye-sur-mer édifié lundi

Cueilli avant jeudi sur instruction du Procureur général, Me El Mamadou Ndiaye a bénéficié d’un retour de parquet vendredi. L’avocat à la Cour et responsable de Taxawu Senegaal élu maire de Thiaroye sur mer sous la bannière de Yewwi Askan Wi (Yaw) sera édifié sur son sort lundi.



Libération, qui donne l’information, rappelle que le mis en cause déjà suspendu par l’Ordre des avocats, est cité dans une vaste escroquerie sur des faux baux en centre-ville dans le cadre de laquelle le Pdg d’Odis group, Oumar Sow, a été déjà envoyé en prison.



Les fonds en cause tournent autour de 3 milliards de francs Cfa. Me El Mamadou Ndiaye aurait empoché 800 millions de francs Cfa, estime le journal, précisant que le mis en cause a présenté cette somme comme “ses honoraires”.