Escroquerie sur des billets de pèlerinage: Imam A. Aziz Ndoye raconte sa version des faits

A la suite de la plainte de Fatou Diaw, chef de l'agence de voyage Africa connection Tours, l'imam El Hadj Abdoul Aziz Ndoye livre sa version des faits. Il se dit « victime des agissements d'un certain Djibril Dieng alias Cissé ». Selon Libération, Abdoul Aziz Ndoye a déclaré que « c'est à Ousmane Doucouré qu’il a remis 124 millions de Fcfa et il l’a déclaré au commissariat central ».



Sur cette somme, ajoute t-il « plus de 46 millions de Fcfa ont été déposés sur le compte des Etablissements Cissé Touty Com dont le propriétaire Djibril Dieng travaille à Ibéria ». Ce dernier est d'ailleurs poursuivi devant le juge du 3ème cabinet après des plaintes au commissariat central et à la Dic



L’Imam a précisé que « Cissé a pris 44 millions de Fcfa à un autre Sénégalais, quelques uns de mes pèlerins et moi avions été retenus à l’aéroport de Jeddah à cause de problèmes sur les billets qu’il nous avait vendu. Je suis toujours en train de rembourser l’argent remis à Ousmane Doucouré ».



« Sur les 124 millions de Fcfa, j’ai pu avec mes parents, payer à la dame et île ne reste que 30,750 millions alors que nous n’avons pas encore recouvert les remboursements promis par Cissé », a poursuivi A. Ndoye.



Qui informe que « le dossier a été transmis au parquet pour jugement. En attendant, je suis chez moi et je fais confiance en la justice. Je ne voudrais pas m'étendre dans les détails car le dossier est pendant ».



Le président du Gie «Tech soft » et membre du Regroupement national pour le pèlerinage à la Mecque (Renophus), l'imam El Hadj Abdoul Aziz Ndoye a été arrêté lundi puis déféré devant le procureur de la République pour escroquerie, faux et usage de faux.