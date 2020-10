Espagne: 11 Sénégalais arrêtés pour avoir dépensé 97 millions de F Cfa dans des hôtels de luxe avec des cartes bancaires volées

Onze (11) Sénégalais ont été arrêtés en Espagne. Ils sont accusés d’avoir dépensé frauduleusement plus de 97 millions de F Cfa en utilisant des cartes bancaires volées dans des hôtels de luxe.



Des opérations lancées par la Garde civile ont permis d'interpeller 11 parmi les présumés délinquants. De nouvelles arrestations sont en vue, étant donné que l’enquête n’est pas encore bouclée.



En effet, les mis en cause sont accusés d’appartenance à un groupe criminel, de fraude et d’usurpation d’état civil.



Leur modus opérandi, ils se présentent à l’accueil d’hôtels de luxe aux petites heures du matin, affirmant qu’ils étaient des touristes, qu’ils avaient perdu leurs bagages et que leur famille ou les amis paieraient leur séjour. L’objet étant de convaincre la réception d’un paiement électronique du séjour par cartes bancaires, sans les présenter.



Ils ont été signalés par des représentants d’un complexe hôtelier bien connu situé dans la ville de Guía de Isora.



Selon Les Echos, 11 Sénégalais ont été identifiés et arrêtés dans au moins dix hôtels, tous commis selon le même opératoire.