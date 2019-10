Espagne : Un Sénégalais activement recherché pour "viol"

Un Sénégalais établi en Espagne est dans de beaux draps. Il est activement recherché pour "viol" sur une touriste de nationalité mexicaine.



Selon le journal « Les Echos », les faits tels qu’ils sont racontés par la victime laissent entrevoir une soirée arrosée qui a mal tournée. À en croire la Mexicaine, elle a rencontré le jeune sénégalais qui vivait dans le même hôtel. Après un dîner dans un bar de la Plaza Del Rey, le présumé violeur l’a invitée dans sa chambre, chose qu’elle a refusée.



« Par la suite, il a commencé à m'embrasser, mais j'ai refusé d'aller plus loin. Il m'a alors forcé la main et j'ai commencé à crier. Les gens de l’hôtel ont accouru et ont voulu intervenir, mais il a pris la fuite », raconte-t-elle.