Espagne : Voici les affiches des demi-finales de la Coupe du Roi

Le tirage des demi-finales de la Coupe du Roi c'est tenu tout l'heure en Espagne. Le FC Barça croisera le fer avec Valence tandis que Leganes affrontera le FC Séville. Les matches aller se disputeront respectivement au Camp Nou et au Butarque. Ceux du retour, au Mestalla et au Sánchez Pizjuán.

Les Blaugranas abordent les demi-finales avec la ferme intention de conserver leur titre. Le Barça est le vainqueur en titre de ladite compétition espagnole. jeudi, ils sont venus à bout de l'Espanyol au tour précédent.



En face, Valence. Le club de Marcelino veut atteindre la finale et, pourquoi pas ?, étoffer son palmarès. Les 'Ches' ont réussi à venir à bout d'Alaves après 120 minutes au retour et une séance de tirs aux buts.

Le surprenant Leganes veut continuer à marquer l'histoire. Le club 'pepinero' rêve de finale avec un moral en béton après avoir fait tomber le grand Real Madrid.

Son adversaire, Séville, est également en bonne forme. Le club andalou a battu l'Atletico Madrid au tour précédent.