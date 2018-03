Espagne : des Sénégalais s'attaquent à des citoyens espagnols dans la rue après la mort de Mame Mbaye Ndiaye

La tension est vive en Espagne où un Sénégalais du nom de Mame Mbaye Ndiaye est décédé par arrêt cardiaque dans une course poursuite avec la police de Madrid.

Des ressortissants sénégalais très en colère, ont investi les rues de la capitale. D'après un membre de l'association des Sénégalais basés en Espagne, qui s'est exprimé sur la Rfm ce vendredi, certains d'entre eux se sont attaqués à des citoyens espagnols qui vaquaient tranquillement à leurs occupations et qui n'ont rien à voir avec ce qui est arrivé à leur compatriote.



Des marches sont organisées dans la plupart des villes espagnoles, notamment à la célèbre place Puerta Del Sol de Madrid. Pour rappel, Mame Mbaye Ndiaye était âgé de 35 ans et est originaire de Pire.