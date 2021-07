Espagne: la justice approuve le rétablissement d'un couvre-feu à Barcelone et d'autres grandes villes catalanes

La justice espagnole a donné son feu vert vendredi au rétablissement d'un couvre-feu à partir de ce weekend et pour au moins une semaine dans plusieurs grandes villes de Catalogne, dont Barcelone, au moment où le nombre de cas d'infection au Covid-19, notamment parmi les plus jeunes, flambe dans la région.



Le Tribunal Supérieur de Catalogne a annoncé avoir approuvé la mise en place d'un couvre-feu « entre 1H00 et 6H00 du matin jusqu'au 23 juillet dans les villes de plus de 5.000 habitants dont l'incidence est supérieure à 400 cas pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours ».