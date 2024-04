Espagne : la presse dévoile le futur numéro et poste de Kylian Mbappé au Real Madrid

L’annonce n’est pas encore officielle mais le monde du football n’est plus dupe, Kylian Mbappé devrait bel et bien être un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Si rien n’a encore été annoncé par le club Merengue, la presse espagnole mise déjà sur le poste qu’occupera le Français.



Bien que l’annonce officielle n’ait pas été publiée, Kylian Mbappé sera, sans toute vraisemblance, un joueur du Real Madrid l’été prochain. Le capitaine français, qui quittera le PSG au terme de la saison, aurait d’ores et déjà accepté son nouveau poste chez les Merengue.



« Mbappé sera le 9 »

L’annonce fait la Une du site web du journal Espagnol As : « Mbappé sera le 9 ». Kylian Mbappé aurait donc accepté de jouer en tant qu’avant-centre au Real Madrid, un poste qu’il n’apprécie guère si l’on se souvient de l’affaire du « pivot gang », qui avait secoué le PSG sous la direction de Christophe Galtier.



Installé dans le couloir gauche depuis ses débuts en professionnel, le capitaine de l’équipe de France devrait quitter son aile gauche à son arrivée au Real Madrid pour la simple et bonne raison que l’équipe de Carlo Ancelotti évolue en 4-4-2 losange avec Vinicius et Rodrygo installés en pointe devant Jude Bellingham.



Selon As, le futur ex-joueur du PSG aurait confié à son entourage être excité par ce défi. Avec Bellingham, Vinicius ou Rodrygo, pour ne citer que les joueurs offensifs principaux, il est probable que Mbappé aura de très bons ballons de buts à jouer, et dans sa quête du Ballon d’Or, cela comptera forcément.



« Kylian sait qu’en étant à Madrid, il lui sera beaucoup plus facile de remporter la Ligue des Champions et le Ballon d’Or. Et s’il remporte aussi le Soulier d’Or, tant mieux pour lui. En jouant neuf pour le Real Madrid, vous pouvez être excité à l’idée de marquer des buts », confiait l’entourage du natif de Bondy au journal espagnol.