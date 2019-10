Espagne : le corps sans vie de deux jeunes sénégalais retrouvés dans une chambre

Deux jeunes sénégalais originaires de Missirah, dans la région de Tambacounda, une ville du Sénégal oriental, ont été retrouvés morts dans leur chambre à Granada en Espagne.



Les victimes qui vivaient à Almeria et qui s'étaient rendues à Granada pour y travailler, auraient inhalé du gaz carbonique. Il s’agit de Hassana Diallo, marié et père de trois (3) enfants, né à Gourel Bocar sur la route de Dialacoto. Et de Ablaye Diallo, originaire de Missirah.



L’As, dans sa parution de ce jeudi, informe que le rapatriement des deux corps s’élève à 8 millions de F Cfa. Faute de moyens, leurs familles demandent l’Etat du Sénégal.