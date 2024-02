Essai réussi du premier train Thiès-Diamniadio : Un pas vers la renaissance des chemins de fer au Sénégal

L'essai à blanc du premier train Thiès-Diamniadio, qui vise à assurer l'intermodalité entre Thiès et Diamniadio via le Train express régional (Ter) pour Dakar, a été un succès. La population de Thiès, nostalgique des jours fastes du rail, a assisté au départ du train avec enthousiasme, immortalisant le moment par des prises de vue.



Le ministre chargé du Développement des chemins de fer, Dr Pape Amadou Ndiaye, a exprimé sa satisfaction quant aux excellentes conditions de sécurité et de confort lors du voyage. Il a souligné « l'importance de l'intermodalité pour améliorer le transport entre Thiès et Dakar, offrant ainsi une alternative économique pour les Thiessois. »



À en croire Le Quotidien, ce succès s'inscrit dans la volonté des autorités de relancer les chemins de fer au Sénégal, tombés en désuétude au début des années 2000 après leur privatisation. Après le Magal de Touba et le Gamou de Tivaouane, cet essai représente une étape cruciale vers la redynamisation de la liaison ferroviaire entre le Port autonome de Dakar et la ville de Tambacounda.



Le Directeur général des Chemins de fer du Sénégal (Cfs), Malick Ndoye, s’est réjouit du succès de l'essai et a annoncé que le train peut à nouveau circuler librement sur la ligne sans incident. Selon le journal, le gouvernement prévoit à moyen terme la réhabilitation du chemin de fer pour étendre le réseau vers Saint-Louis et d'autres villes du Sénégal.



L'inauguration officielle de la ligne Thiès-Tambacounda est également attendue prochainement. La revitalisation du rail est perçue comme une opportunité majeure pour offrir des alternatives de transport efficaces et confortables, tout en contribuant au développement du pays.