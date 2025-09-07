Est de la RDC: «hausse» du nombre de tombes de soldats à Kigali selon HRW, une enquête «malhonnête» pour le Rwanda

Human Rights watch affirme que des soldats rwandais combattent bien ces derniers mois dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC). L’ONG a mené son enquête au cimetière militaire de Kanombe, à Kigali, capitale du Rwanda. Elle a constaté que le nombre de soldats enterrés augmente bien plus rapidement que d’ordinaire, depuis la résurgence du M23, il y a trois ans, et notamment depuis l'intensification du conflit, en janvier dernier. Une enquête qualifiée, par le Rwanda, de « malhonnête » et « macabre ».

RFI

