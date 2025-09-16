Est de la RDC: l'AFC/M23 exhibe un nouveau contingent de 7 000 hommes malgré les négociations en cours à Doha

Dans l'est de la RDC, l’AFC/M23 a exhibé ce 14 septembre un nouveau contingent de plus de 7 000 hommes, lors d’une cérémonie organisée dans son centre de formation de Rumangabo, dans le Rutshuru, au nord de Goma. S’adressant aux troupes, le coordonnateur du mouvement, Corneille Nangaa, a tenu un discours belliqueux et conquérant, en dépit des pourparlers qui ont timidement avancé ce week-end à Doha.

RFI

