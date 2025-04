Est de la RDC: l'envoyé spécial de l'ONU déplore le manque d'avancées sur un cessez-le-feu

« Je pense en particulier à l'accord sur un concept d’opération Conops pour la neutralisation des forces de libération du Rwanda FDLR. Et la levée des mesures défensives du Rwanda, qui, s'il est appliqué intégralement, contribuera grandement à la résolution des tensions entre la RDC et le Rwanda », a déclaré l’envoyé spécial du secrétaire général dans les Grands Lacs.

Même s’il n’est pas venu pour cela, l’envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs, Huang Xia, a d’emblée regretté que les déclarations d’intention de cessez-le-feu soient au point mort, et que la situation humanitaire se dégrade si rapidement. Il s’est aussi désolé que les injonctions du Conseil, mais aussi des organisations régionales et sous-régionales africaines ou de l' Union européenne n’aient pas été entendues.Toutefois, l’objectif premier de Huang Xia est de transformer les récentes avancées politiques et diplomatiques en un mouvement irréversible vers la paix. Il a rendu hommage au président angolais, João Lourenço , pour le travail accompli dans le cadre du processus de Luanda - et dont il souhaite d’ailleurs que les acquis soient préservés.Huang Xia a aussi salué la désignation du président du Togo, Faure Gnassingbé, comme médiateur de l’Union africaine pour la résolution de cette crise, et demandé que les initiatives de paix soient mieux coordonnées entre les différents acteurs.La ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, a dénoncé une « impunité trop ancrée » et réclamé des sanctions à nouveau. L’ambassadeur rwandais à l’ONU a redit les protestations de Kigali contre la présence de groupes armés à l’est de la RDC.