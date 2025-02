Est de la RDC: la Cour pénale internationale lance un appel à témoins sur le conflit

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a lancé un appel à témoins sur les violences commises à Goma et dans la région. Selon plusieurs agences de l’ONU, au moins 2000 corps ont été enterrés et 900 autres corps sont toujours dans les morgues et les hôpitaux de la plus grande ville de l'Est de la RDC. Un nombre indéterminé de cadavres jonchent encore certaines rues.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">