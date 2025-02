Est de la RDC: le M23 fait une nouvelle percée dans le Sud-Kivu, les religieux rencontrent Paul Kagame à Kigali

Sur le terrain, au Sud-Kivu, l’AFC/M23 a fait de nouvelles percées. Plusieurs sources humanitaires et sécuritaires signalent la présence des les combattants soutenus par Kigali à l’aéroport de Kavumu, situé à 35 kilomètres au nord de Bukavu. Celle-ci est la capitale du Sud-Kivu. Un porte-parole de l’armée congolaise le confirme, tout en précisant que les combats se poursuivent aux abords de l’aéroport : « Ils sont déjà à l’aéroport, mais les affrontements continuent dans les environs », a-t-il déclaré. Le gouverneur de province, contacté par RFI, affirme avoir convoqué un conseil de sécurité en urgence.



L'aéroport de Kavumu est le principal de la province du Sud-Kivu.



Une source gouvernementale indique que le président congolais Félix Tshisekedi écourte son séjour à Munich et rentre à Kinshasa dans les prochaines heures. Le chef de l'État était dans la ville allemande pour un sommet sécuritaire.



Cette nouvelle avancée intervient après la prise d'une nouvelle localité par l'AFC/M23, dans la nuit de jeudi 13 à vendredi 14 février. Malgré l’intervention de l’aviation militaire congolaise ces dernières heures, leurs combattants ont été aperçus depuis jeudi soir dans la localité de Katana, près de Kavumu. Cela après avoir pris le contrôle de Ihusi, Kalehe-centre, Nyambasha et Kabamba.



Les habitants restés sur place s’interrogent si les FARDC et leurs alliés vont réagir à cette avancée de l’AFC/M23. En attendant, l’exode se poursuit : des habitants chargés de bagages sur la tête, matelas et bidons à la main, souvent à pied, quittent la région en direction de Bukavu.



Les religieux poursuivent leurs efforts de médiation avec une rencontre avec Paul Kagame

Dans le cadre de leur initiative baptisée « Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs », les religieux ont eu un échange de trois heures, en anglais, avec Paul Kagame. Le président rwandais a accueilli favorablement leur démarche, mais a déploré son arrivée tardive, d’après plusieurs sources.



Paul Kagame a réaffirmé sa méfiance envers son homologue congolais Félix Tshisekedi, qu’il accuse d’attiser les tensions et même de vouloir renverser son régime. Il parle d’une crise de confiance majeure, dénonçant les revirements, a-t-il dit, du chef de l’État congolais : « Il dit une chose le matin et le soir, il change », a-t-il lâché.



Sur le volet militaire, Paul Kagame dénonce le rôle de l'Afrique du Sud au sein de la force régionale de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), présente à Goma. Selon lui, Pretoria agit comme un belligérant dans ce conflit. Malgré ces critiques, d’après nos sources, Paul Kagame indique suivre attentivement l’évolution de l’initiative des religieux.



Cette rencontre avec Paul Kagame intervient après leur entretien mercredi 12 février à Goma avec Corneille Nangaa, coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo (AFC), dont fait partie le groupe armé M23.



Les représentants des Églises catholique et protestante ont également prévu des échanges en Europe et avec plusieurs personnalités politiques congolaises, notamment de l’opposition. Un entretien est prévu avec Moïse Katumbi, dans la continuité des discussions déjà engagées avec les opposants Martin Fayulu et Delly Sesanga, à Kinshasa. Des échanges sont également programmés avec des délégués de Joseph Kabila, accusé par Félix Tshisekedi d’être derrière l’AFC/M23.



Les membres du cadre de concertation des forces politiques et sociales, un autre regroupement d’opposants au président congolais, figurent aussi parmi leurs prochains interlocuteurs. Ce groupe sera conduit par l’ancien député et gouverneur Claudel-André Lubaya. Ce sera l’occasion d’évoquer les mesures de décrispation du climat politique dans le but de permettre notamment la libération des opposants en prison dont Seth Kikuni, un des fondateurs de ce cadre de concertation.



D’autres discussions sont attendues avec des dirigeants africains dans les prochains jours.



À leur retour dans la capitale congolaise, une réunion d’évaluation est prévue pour analyser les résultats de ces différents contacts et déterminer la suite de leurs démarches.