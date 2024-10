Est de la RDC: offensive du M23 en cours dans le Walikale en pleine négociations à Luanda

Selon des sources sécuritaires et administratives, les combattants du M23 ont attaqué simultanément plusieurs villages du groupement de Kisimba dont les villages de Minjenje et Malemo qui sont passés dans les mains des rebelles.



Ces combats violents ont occasionné des déplacements vers la ville de Pinga. Des centaines habitants, en majorité des femmes et des enfants, sont arrivés en masse dans la soirée d’hier sous une pluie battante, selon la société civile locale.



Dans leurs offensives, les rebelles du M23 ont aussi pris contrôle des villages Katobo, Luola, Mbukuru et Mukohwa. Selon des sources sécuritaires, ils chercheraient désormais à prendre aussi la ville de Pinga, base importante de l'armée et ses alliés, les NCD-R, où se trouve un aérodrome.



Au moins une dizaine des civils ont été tués depuis le début de la semaine dans ces combats, toujours selon des sources sanitaires dans la région. L'Angola avait condamné en début de la semaine la violation du cessez-le-feu par le M23. Des sources proches de l'AFC-M23 disent n'est pas être lié à ce cessez-le-feu, n'ayant pas été associée avant l'annonce de cette décision.