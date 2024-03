Est de la RDC: un convoi de la Monusco attaqué près de Butembo

Les troupes sud-africaines de la mission onusienne ont été ciblées par des jeunes principalement armés de pierres et d'autres objets improvisés. Ils ont réussi à incendier un véhicule. Mais malgré cela, le convoi a poursuivi sa route et est parvenu à Beni, dans l'est de laRDC, dans la matinée du 29 mars, traînant derrière lui le camion carbonisé.



Face à cette jeunesse hostile, les casques bleus ont riposté en lançant des grenades assourdissantes, tandis que l'armée congolaise est intervenue pour disperser les manifestants furieux. L'assaut n'a pas fait de victimes parmi les casques bleus, mais des témoins rapportent un décès au sein de la population locale, des suites d’une blessure.



La Monusco ciblée de toutes parts

La relation entre les jeunes de cette région et la Monusco demeure tendue. La mission onusienne est régulièrement critiquée pour sa supposée inaction face à la recrudescence de la violence. En juillet 2022, la Monusco avait déjà fait face à des manifestations violentes, ce qui avait contraint les casques bleus à se retirer de Butembo. Ces derniers jours, elle a dénoncé une série d'attaques ciblées, y compris des agressions armées.



Plus au sud, à proximité de Goma, les casques bleus engagés dans l'opération Springbok et stationnés en positions défensives essuient régulièrement des tirs directs et indirects de divers groupes, y compris le M23.



Il y a deux semaines, l'escalade de la violence s'est traduite par des tirs de mortiers du M23 sur des bases de la Monusco près de Sake. Huit casques bleus ont été gravement blessés.