Chavirement mortel à Werma : le préfet de Kanel regrette et appelle au port obligatoire des gilets

Le préfet de Kanel, Cheikh Ahmet Tidiane Ndoye, a réagi au drame survenu à Werma, un village de la commune de Bokiladji, où le chavirement d’une pirogue a coûté la vie à trois personnes, hier, jeudi.« C’est un sentiment de regret et de désolation qui nous anime face à ces pertes en vies humaines. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées », a-t-il déclaré au micro de la RFM.Le préfet a profité de l’occasion pour exhorter les populations, en particulier les piroguiers, à respecter les mesures de sécurité, notamment le port du gilet de sauvetage. « Nous avons positionné 34 gilets au niveau du quai, mais malheureusement, les passagers ne les portent pas », a-t-il déploré.Face à cette négligence, il a assuré que des campagnes de sensibilisation seront intensifiées, et que des mesures contraignantes pourraient être mises en œuvre pour imposer le port des gilets.Pour rappel, à la même période l’an dernier, un naufrage similaire avait coûté la vie à cinq personnes dans le département de Matam, entre Thioubalel Nabadji et Nabadji Civol, sur un bras du fleuve Sénégal.