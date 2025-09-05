Est de la RDC: un rapport de l’ONU relève «des actes pouvant constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité»

L'est de la République démocratique du Congo (RDC) est le théâtre de graves violences constitutives de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité « commises par toutes les parties », le groupe AFC/M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise ou affiliés, affirme ce 5 septembre 2025 une mission d'enquête de l'ONU. Dans un rapport, cette mission des Nations unies dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu indique que les faits établis « soulignent la gravité et l'étendue des violations et des violences commises par toutes les parties au conflit, y compris des actes pouvant constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ».