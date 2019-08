Etat de santé de Sadio Mané : Garth Crooks prévient Jurgen Klopp !

Depuis la Coupe du monde 2018, l’international Sénégalais Sadio Mané n’a pas vraiment eu de vacances. Il enchaîne compétition sur compétition. Après son excellent match, ce week-end, contre Southampton (2 - 1), la santé de l'attaquant des Reds fait débat en Angleterre. Cet état de fait inquiète Garth Crooks, l’ancien joueur de Manchester United et de Tottenham.



« L’international Sénégalais était à nouveau au sommet (face à Southampton) de sa forme, après un été intense à la CAN. Bien qu’il n’a pas bénéficié de suffisamment de vacances pour bien récupérer, il avait l’air (samedi) plus en forme et en meilleure forme que quiconque sur le terrain contre Southampton. S’il le fait et perd le joueur en raison d’une blessure, il pourrait le regretter », prévient Garth Crooks sur orangefootballclub.



Une inquiétude à prendre en compte, d'autant plus que le Syndicat mondial des joueurs (FIFpro) avait déjà tiré la sonnette d’alarme sur le cas, Sadio Mané.