États-Unis/ Sénégal : USA week met en avant « le solide partenariat commercial » entre les deux pays

Coorganisée par la Chambre de Commerce Américaine au Sénégal (AmCham) et l’Ambassade des États-Unis au Sénégal, la cérémonie d’ouverture de la 6ᵉ édition de la USA Week s’est tenue ce jeudi 9 avril 2026, sous la présidence du ministre du Commerce Serigne Gueye Diop et Jennifer Davis Paguada, chargée d’Affaires de l’Ambassade des Etats-Unis au Sénégal.



« C'est une journée très importante parce qu'elle incarne la rencontre stratégique de deux nations, de deux économies sénégalaises et américaines qui partagent une même ambition, créer de la valeur durable dans un cadre de liberté et de confiance », a expliqué Mahi Kane, président de la chambre de commerce américaine au Sénégal.



Selon lui, le but de la USA week est de rencontrer des investisseurs, des partenaires américains, des partenaires internationaux et aussi des chefs d'entreprise pour leur parler du Sénégal « de ce qu'elle offre en termes d'opportunités, d'atouts, sa position stratégique par rapport à l'Afrique de l’Ouest ».



Un solide partenariat commercial entre les États-Unis et le Sénégal

Cet événement, qui se déroulera du 9 au 11 avril 2026, vise également à renforcer les liens commerciaux, la coopération économique, l'innovation et l'investissement entre les deux pays. « Cet événement met en avant le solide partenariat commercial entre les États-Unis et le Sénégal, ainsi que les perspectives de collaboration entre nos deux pays. Grâce à sa position stratégique et ses nombreux ports et à sa stabilité de longue date, le Sénégal est bien placé pour tirer profit de l'essor des opportunités commerciales en Afrique au cours des prochaines décennies », a soutenu Jennifer Davis Paguada.



D’après elle, la présence des grandes entreprises américaines au Sénégal « témoigne du potentiel considérable des relations commerciales » entre les deux pays. « Nous avons encouragé d'autres entreprises à considérer le Sénégal comme un marché-clé d'Afrique et nous sommes ravis de la présence de quatre d'entre elles, dont les responsables ont fait le déplacement depuis les États-Unis pour assister à l'événement d'aujourd'hui. Comme le montre le programme de la USA Week, les entreprises américaines sont présentes au Sénégal et sont déterminées à investir dans nos relations bilatérales », a expliqué Mme Paguada, ajoutant que « l'avenir des relations commerciales entre les États-Unis et le Sénégal s'annonce prometteur ».



Dans cette lancée, le ministre Serigne Gueye Diop a indiqué qu’avec le lancement des 45 zones industrielles, « les États-Unis peuvent construire un partenaire important avec le Sénégal, et la structure la plus habilitée, la plus crédible pour le faire, c'est la Chambre de commerce américaine ». « Donc je voulais encourager cet échange entre nos PME, nos entrepreneurs, nos industriels, avec la Chambre de commerce, avec les étudiants américains et industriels. Et je souhaite que cet événement puisse se passer régulièrement », a-t-il avancé.



Organisation d’un autre voyage aux États-Unis avec les hommes d'affaires sénégalais

Par ailleurs, il a saisi cette occasion pour annoncer qu’il allait organiser avec la Chambre de commerce un autre voyage aux États-Unis avec les hommes d'affaires sénégalais pour rencontrer encore d'autres investisseurs américains. Selon lui, l'investissement est la meilleure façon d’aider le Sénégal et le continent africain. « C’est l'investissement qui apporte la croissance, c'est l'investissement qui augmente la consommation et je pense que c'est ça. Et comme ils disent, ce n'est pas de l'aide dont nous avons besoin, nous, c'est de l'investissement dont nous avons besoin plus le commerce, et c'est ça un peu le sens du Sénégal », a-t-il souligné.



Le ministre a également ajouté que les USA pourraient aider le Sénégal à investir « massivement » dans la fabrication, dans la formation, dans la science et la technologie. « Ils ont des technologies très avancées dans tous ces domaines-là, mais surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle où ils ont fait quand même de grands pas dans le domaine de la fabrication des machines industrielles, de la pharmacie et de la recherche. Je pense que c'est ça, les domaines où on voit qu'ils peuvent beaucoup nous aider », a-t-il avancé.

