Etats-Unis: Trump en visite dans une Californie ravagée par le «Camp Fire»

C'est la seconde visite en Californie de Donald Trump depuis son élection et, paradoxalement, il ne sera pas en terrain ennemi. Car cette Californie frappée par les incendies est celle de l'intérieur et du nord rural et agricole. Celle qui affiche fièrement la bannière étoilée sur le fronton des maisons et les pancartes des candidats républicains dans les jardins.

Alors que le reste de l'Etat côtier vote massivement démocrate ces régions de la Central et de la Northen valley votent largement républicain. Le comté de Butte par exemple, celui de la ville de Paradise totalement détruite par le « Camp Fire » la semaine dernière a voté Trump à 48% en 2016. Celui de Shasta dévasté cet été par le feu de Redding a, lui, voté Trump a plus de 65%.

Au lendemain de la tragédie de Paradise, Donald Trump avait déclenché la polémique en pointant la piètre gestion des forêts par les autorités californiennes. Son farouche détracteur, le gouverneur Jerry Brown, lui avait alors répondu que le réchauffement climatique qu'il s'entête à nier est directement responsable. Pourtant aujourd'hui, ces débats seront derrière eux. Jerry Brown et son successeur Gavin Newsom accompagneront le président américain dans les cendres de Paradise. Devant l'ampleur historique de cette tragédie, « l'heure est au rassemblement pour le peuple de Californie » a déclaré Jerry Brown.