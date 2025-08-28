États-Unis: à Washington, un lanceur de sandwich érigé en héros contre la Garde nationale

À Washington DC, le sandwich ne se mange pas : il se porte en tee-shirt et s’affiche sur les murs. Depuis quelques jours, un nouveau symbole émerge dans la capitale des États-Unis pour protester contre le déploiement par Donald Trump de la Garde nationale et d’autres agents fédéraux américains dans les rues. Et une seule vidéo aura suffi. Quelques secondes ont fait d’un simple sandwich une image forte utilisée dans les protestations contre la présence militaire dans les rues de la capitale.



Partagée sur Instagram, la vidéo montre un homme se tenir devant des agents fédéraux du service des douanes et de la protection des frontières (CBP), devant un restaurant de la chaîne de restauration rapide de sandwichs Subway. Visiblement agité, et alors qu’il crie sur les agents, il finit par lancer son sandwich sur l’un d’entre eux, avant de prendre la fuite, poursuivi par plusieurs agents. La vidéo est rapidement devenue virale.



Un affront au déploiement militaire de Trump

Selon le quotidien Washington Post, l’homme aurait d’abord insulté les officiers, les traitants de « fascistes », avant la scène observée sur la vidéo. « Je ne veux pas de vous dans ma ville », leur aurait-il également lancé. Le média américain précise que les faits remontent au dimanche 10 août 2025, alors qu’une prise de contrôle de la capitale américaine par Donald Trump semblait imminente, afin de mettre à l’œuvre son programme anti-immigration. Celle-ci est arrivée le lendemain, le lundi 11 août 2025. Le président américain a ainsi annoncé la prise de contrôle de la ville, en déployant la garde nationale dans les rues et en plaçant le maintien de l’ordre de la ville sous le contrôle des autorités fédérales. Un coup de force qu’il avait justifié par la « criminalité » dans la ville, alors même que celle-ci est en baisse par rapport à 2023, et est même au plus bas depuis 30 ans.



Le lanceur de sandwich licencié

Les conséquences de ce lancer de sandwich sont énormes pour le protestataire désormais surnommé « Sandwich guy », traduire « le type au sandwich » en français. Sean Charles Dunn, de son vrai nom, employé du département américain de la Justice (DOJ), a été appréhendé peu après sa fuite, et a reconnu les faits. Dans un premier temps relâché, il a été arrêté à son domicile quelques jours plus tard. Quatre jours après les faits, le 14 août, il a été licencié, selon un communiqué du bureau de la procureure fédérale du district de Columbia. Il a également été annoncé que l’homme serait jugé inculpé pour crime, pour avoir agressé des agents américains, dans quel cas il pourrait écoper jusqu’à huit ans de prison. Ce mercredi, plusieurs médias américains, dont le New York Times, affirmaient que les procureurs fédéraux avaient échoué dans leur tentative de convaincre un grand jury d'approuver l'accusation pour crime.



La procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, s’était, elle, félicitée du licenciement et de l’inculpation de Sean Charles Dunn le 14 août, dénonçant un « exemple de l’État profond auquel nous sommes confrontés depuis sept mois alors que nous nous efforçons de recentrer le ministère de la Justice ». Une réaction démesurée qui a sans doute contribué à la levée de boucliers (ou plutôt de sandwichs), érigeant l’homme au sandwich en héros.



Des affiches représentant une personne lançant un sandwich sont visibles le long de H Street, dimanche 17 août 2025, à Washington.



Un peu moins d’une semaine après son geste, Sean Charles Dunn est en effet devenu le symbole de la protestation contre le déploiement de la Garde nationale dans la ville. Les références à son « lancer » s’affichent sur les réseaux sociaux, sur les murs de la ville et directement dans les cortèges de manifestants. Sur Reddit, certains s’amusent à peindre l’homme au sandwich, et des sandwichs ont été brandis lors d’une manifestation devant la Maison-Blanche, le 16 août, contre la « prise de contrôle » de Washington.



Mais l’image la plus virale vient d’une adaptation d’un célèbre graffiti de l’artiste britannique Banksy : le « lanceur de fleurs ». Une œuvre peinte au pochoir à Jérusalem en 2003, qui représente un homme, cagoulé, en position de lancer un projectile, mais ce dernier se révèle être un bouquet de fleur. L’image a été reprise sur des posters à Washington DC, mais cette fois : le sandwich a remplacé les fleurs.



Sur la plateforme de vente en ligne Etsy, de nombreuses personnes se sont emparées du moment, créant des produits dérivés célébrant le « sandwich guy » par centaines. Nombreux sont les tee-shirts qui portent l’inscription « Free DC (Libérez DC, en français) » associée à l’image du lanceur de Banksy, sandwich en main, certains arborent un simple dessin d’un sandwich et de la mention « Résistez », quand d’autres appellent à élire le « sandwich guy » comme « président en 2028 ».



Pour Jeffrey Ian Ross, criminologue à l’université de Baltimore spécialisé dans les graffitis et le street art, la « transposition » de l’œuvre de Banksy à la protestation à Washington, « est un chef-d'œuvre de street art ». Selon lui, il s’agira même de « l’une des images emblématiques qui en ressortira ».



Dimanche 24 août, la Garde nationale américaine mobilisée à Washington a commencé à porter des armes, et Donald Trump a menacé d’envoyer des troupes à Chicago et Baltimore, des villes qu’il estime aussi « rongées » par la criminalité. À Washington, plusieurs habitants ont confié, au micro de RFI, leurs craintes et le caractère anxiogène du déploiement de la garde nationale dans les rues de la capitale.