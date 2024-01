États-Unis: bras de fer tendu entre le Texas et les autorités fédérales sur la crise migratoire

Tous les gouverneurs républicains des États-Unis, excepté celui du Vermont, mais aussi des élus républicains comme Ted Cruz et le speaker Mike Johnson ont soutenu publiquement la décision texane. Sur son réseau social, Donald Trump accuse aussi Joe Biden de laisser faire cette invasion et supporte les autorités texanes.



Selon les élus, le Texas subit une invasion. Et tout se joue à Eagle Pass, et plus particulièrement autour du parc Shelby qui donne sur le fleuve Rio Grande. Les autorités l’ont réquisitionné et empêchent les agents fédéraux d’y accéder. Car pour les élus républicains, le terme d’invasion leur donnerait tous les droits constitutionnels pour défendre leur État, et leur permettrait aussi de ne pas suivre la décision de la Cour suprême.Dan Patrick, le numéro 2 du Texas, l’a expliqué sur Fox News. Selon eux, le système utilisé par l’administration Biden de laisser les migrants aller dans le pays en attendant leur convocation est un refus de gérer cette « invasion ». « On pose des barbelés partout où on peut. On ne va pas s’arrêter. S'ils le coupent, on le remplacera. »Le président américain, Joe Biden, a maintenant la possibilité de s’approprier les gardes nationaux texans pour qu’ils ne soient plus au service des autorités locales. Mais le gouverneur Greg Abbott, sur la même chaîne télévisée, se prépare à continuer à faire front pour défendre « la » frontière. « Si Joe Biden réquisitionne nos gardes nationaux - ce qui serait une grave faute politique - je suis prêt à tout faire pour que le Texas continue de sécuriser sa frontière ».Il faut dire que la thématique migratoire est plébiscitée par la base MAGA du parti républicain et le candidat et ses soutiens pour la présidentielle de novembre prochain comptent bien en jouer. Donald Trump a ainsi pour l’instant réussi à bloquer le vote de toute loi sur l’immigration au Congrès.