Etats-Unis : l'ancien numéro 2 du FBI limogé par Trump

Il était dans le collimateur de Donald Trump depuis des mois. Andrew McCabe, ex-numéro 2 du FBI, a été licencié ce vendredi 16 mars. Il devait pourtant prendre sa retraite dans deux jours et avait quitté ses fonctions fin janvier mais il restait employé de la police fédérale américaine. Le ministre de la Justice lui reproche une « mauvaise conduite ». Lui se dit visé par l’administration Trump pour ses liens avec James Comey, l’ex-directeur du FBI limogé par Donald Trump après avoir évoqué les pressions du président sur l’enquêté russe.



Andrew McCabe devait prendre sa retraite ce 18 mars, le jour de ses 50 ans, mais l’administration Trump l’a limogé deux jours avant. Après 21 ans au sein du FBI, l’ancien numéro deux de la police fédérale américaine ne pourra donc pas bénéficier d’une retraite pleine.



« Le FBI attend de chacun de ses employés qu'ils respectent les standards les plus élevés d'honnêteté, d'intégrité et de responsabilité », justifie le procureur général Jeff Sessions dans un communiqué de licenciement qu'Andrew McCabe semble avoir appris dans les médias.



