Dialogue national : l’ACT participera, mais met en garde contre "toute récupération politique"

L’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) annonce sa participation au Dialogue national convoqué par le Président Bassirou Diomaye Faye, prévu pour le 28 mai prochain. Dans un communiqué publié le 17 mai, le parti fondé par l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye affirme répondre “avec responsabilité et vigilance” à l’invitation du chef de l’État.



“Cette décision découle d’un choix réfléchi, motivé par notre volonté de répondre positivement à l’invitation du Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, dans un esprit d’ouverture et de responsabilité républicaine”, souligne l’ACT.



Se réclamant d’une “opposition constructive”, le parti assure vouloir “faire entendre la voix d’une opposition […] soucieuse de l’intérêt général”. L’ACT a d’ailleurs transmis une contribution écrite au comité d’organisation, articulée autour de 23 propositions. Parmi les axes évoqués : la réforme des institutions, l’équité du système électoral, la transparence de la vie publique, la moralisation de la politique et le financement des partis.



“Nous y allons avec des idées, pas pour servir de décor”, prévient le parti.



Malgré sa participation, l’ACT dit rester sur ses gardes quant au cadre et aux modalités du dialogue. Le parti pointe notamment la tutelle du ministère de l’Intérieur, estimant que “pour être crédible, ce processus doit garantir la transparence, l’inclusivité et la sincérité des échanges”.



“Toute tentative de récupération politique ou de mise en scène affaiblirait le crédit du dialogue et entamerait la confiance de nos concitoyens”, insiste le communiqué.



Enfin, le parti affirme vouloir faire de ce rendez-vous un véritable moment politique : “L’ACT prend part au dialogue pour porter une ambition forte pour le Sénégal, mais en gardant une exigence ferme : que cette concertation ne soit ni un rituel institutionnel, ni une diversion politique, mais bien un moment de refondation et de vérité.”