États-Unis: qui est James Boasberg, le juge fédéral au cœur d'un bras de fer avec Donald Trump?

Sa détermination à demander des comptes à l’administration Trump a fait de lui la cible de vives critiques dans le camp républicain, au point que le président a réclamé qu’il soit destitué. Mais James Boasberg refuse de se laisser intimider et continue de presser le gouvernement pour savoir si oui ou non, la Maison Blanche a expulsé des centaines de migrants accusés d'appartenir à un gang vers le Salvador malgré son interdiction.



Âgé de 62 ans, ce magistrat est décrit comme un juge brillant par ses collègues et les avocats qui ont affaire à lui. Et alors que Donald Trump l’accuse d’être un agitateur et un radical de gauche, ses 30 ans de carrière prouvent qu’il a toujours bénéficié d’un soutien bipartisan.



Un juge qui a géré plusieurs procès liés à l'assaut du Capitole

En 2002, ce natif de Washington, est nommé par le président républicain Georges W. Bush au poste de juge associé à la Cour supérieure du district de Columbia (DC). Dix ans plus tard, c’est le successeur de Bush fils à la Maison Blanche, le démocrate Barack Obama, qui le nomme juge fédéral avec une confirmation à l’unanimité du Sénat.



Comme de nombreux juges fédéraux de Washington, il a géré plusieurs procès liés à l’assaut du Capitole, survenu le 6 janvier 2021. Et il n’est pas le seul magistrat à qui l'administration Trump a essayé de retirer une affaire parce qu’elle n’était pas contente de ses décisions.