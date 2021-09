États généraux de l'Enseignement supérieur en RDC: la réforme «LMD» plébiscitée par les étudiants

L’enseignement supérieur actuel en RDC est basé sur le modèle ancien comprenant le cycle de Graduat-Licence-Goctorat. Il faut donc de 7 à 8 ans pour avoir une spécialisation. Pour les étudiants, c’est un système pas du tout pratique.



« Nous avons un nombre important des cours théoriques et très peu d’heures pour la pratique, déplore Iragi Elisha, en deuxième année de licence à l’université de Lubumbashi. Ainsi en quittant l’université, la plupart des étudiants sont obligés de passer par des stages professionnels afin de prouver ce qu’ils sont capables de faire. »



D’où la reforme engagée pour promouvoir une formation pratique à travers le système LMD, Licence-Master-Doctorat. Un système qui est déjà appliqué dans certaines institutions privées telle qu’à l’université Nouveaux Horizons de Lubumbashi.



Réforme LMD appliquée dès la rentrée de novembre

« Cela fait cinq ans que nous sommes là, rappelle le professeur Alexie Takizala, son recteur. Et j’ai appris que parmi nos anciens, il y en a qui ont créé leur propre entreprise. C’est très modeste mais ils ont créé. C’est cela qui nous intéresse. »



Le système LMD sera généralisé dans toutes les universités publiques et privées dès la rentrée académique prévue en novembre, a annoncé Muhindo NZangi, ministre de l’Enseignement supérieur.