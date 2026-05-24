Etats généraux de la culture, du tourisme et de l’artisanat à Kolda: les acteurs dressent un diagnostic sans complaisance

Les acteurs des secteurs de la culture, du tourisme et de l’artisanat de la région de Kolda ont pris part, ce samedi 23 mai, aux états généraux consacrés à ces trois domaines stratégiques pour le développement territorial. Les travaux ont permis de poser un diagnostic approfondi des difficultés qui freinent l’essor du potentiel culturel et touristique de la région.



Au terme des échanges, les participants ont relevé que le potentiel touristique de Kolda reste largement sous-exploité. Parmi les principales contraintes évoquées figurent l’aéroport de Kolda, toujours en chantier, ainsi que le mauvais état des infrastructures routières, notamment les routes non bitumées qui compliquent l’accès à plusieurs zones à vocation touristique.



Les acteurs ont également souligné que la fréquentation des établissements hôteliers dépend essentiellement du tourisme d’affaires, faute d’une véritable dynamique touristique capable d’attirer durablement les visiteurs. Le tourisme cynégétique, autrefois porteur dans la région, est aujourd’hui en grande difficulté à cause de la déforestation et de la coupe abusive du bois qui affectent fortement l’écosystème.



Dans le secteur de l’artisanat, les participants ont mis l’accent sur le déficit de formation des artisans ainsi que le manque de financement pour soutenir les initiatives locales. Les discussions ont aussi remis au goût du jour le dossier du village artisanal de Vélingara, un chantier lancé depuis vingt-quatre ans mais qui n’a toujours pas été réceptionné.



Les acteurs culturels ont, pour leur part, plaidé pour la construction d’un centre culturel moderne répondant aux normes, afin d’offrir un cadre adéquat à la promotion des activités artistiques et culturelles de la région. Ils ont également insisté sur la nécessité de valoriser les sites touristiques locaux, notamment la mare aux crocodiles, ainsi que de réhabiliter les sites historiques de Kolda.



Présidant les travaux, le gouverneur adjoint de Kolda, Bonaventure Kalamo, a indiqué que l’ensemble des préoccupations et recommandations formulées au cours des échanges seront consignés dans le rapport régional des États généraux de la culture, du tourisme et de l’artisanat. Ce document sera ensuite transmis aux autorités compétentes pour une meilleure prise en charge des besoins exprimés par les acteurs.