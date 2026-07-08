Audience : le ministre Me Moussa Sarr et l’UMS abordent les enjeux du fonctionnement de la justice

Le ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, poursuit ses consultations avec les différents acteurs du secteur judiciaire. Le Garde des Sceaux a reçu en audience, ce mercredi 8 juillet 2026, une délégation de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS), conduite par son président, Cheikh Ba.



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des échanges réguliers entre le ministère de la Justice et les représentants de l’institution judiciaire. Elle vise à consolider le dialogue et de renforcer la collaboration sur les questions d’intérêt commun relatives au fonctionnement de la justice.



Selon le ministère, ces concertations visent à et à favoriser une meilleure prise en charge des enjeux qui concernent l’administration judiciaire.



Cette audience intervient après celle accordée par Me Moussa Sarr à une délégation d’Article 19 Afrique de l’Ouest. Cette rencontre avait permis d’engager une réflexion autour de la modernisation de la justice sénégalaise et d’établir les bases d’une collaboration avec les organisations de la société civile.



Le Garde des Sceaux avait alors réaffirmé sa volonté de mener les réformes du secteur dans un esprit d’ouverture, en associant l’ensemble des parties prenantes.