Les cordonniers de la Médina formés en vue des JOJ 2026, la Maison du Cuir annoncée

Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, a présidé, mardi 7 juillet 2026 la cérémonie officielle de remise des attestations de formation aux artisans cordonniers de la Médina. Ces professionnels avaient été impactés par les travaux de réhabilitation du complexe sportif et stade Iba Mar Diop.



Portée par l’Agence pour la Promotion et le Développement de l’Artisanat (APDA), cette initiative de renforcement des compétences techniques et opérationnelles a bénéficié de l’appui de l'entreprise MARAZ, présentée comme un modèle de réussite du « Made in Sénégal ».



Le projet a réuni un large consortium de partenaires techniques et financiers, incluant le Comité International Olympique (CIO), le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ Dakar 2026), le Bureau International du Travail (BIT), l’Agence Française de Développement (AFD), la Coopération allemande (GIZ) et l’ADEPME.



S'inscrivant en droite ligne des préparatifs des JOJ Dakar 2026, cette dynamique prévoit à terme la construction de la Maison du Cuir. Cette future infrastructure aura pour mission de renforcer la compétitivité, la professionnalisation et la valorisation économique de la filière cuir à l'échelle nationale.