Escroquerie foncière de 40 millions de FCFA à Saint-Louis : Amara Traoré libéré sous caution

Déféré ce mercredi au parquet du Tribunal de grande instance de Saint-Louis (nord) , l’ancien sélectionneur des Lions du Sénégal, Amara Traoré, a été libéré sous caution, selon les informations de la RFM.
Cette procédure fait suite à une plainte déposée par Souleymane Diawara (ancien footballeur international), qui accuse Amara Traoré d'avoir détourné une somme de 40 millions FCFA destinée à l'acquisition d'un terrain.
Dans sa plainte, Souleymane Diawara aurait affirmé avoir confié cette somme à Amara Traoré pour l'achat d'un terrain. Toutefois, plusieurs années après la transaction, aucun terrain n'aurait été acquis et l'argent ne lui aurait pas été restitué.
Face aux enquêteurs, Amara Traoré aurait soutenu avoir remis les 40 millions de FCFA à son frère aujourd'hui décédé.
Cette procédure fait suite à une plainte déposée par Souleymane Diawara (ancien footballeur international), qui accuse Amara Traoré d'avoir détourné une somme de 40 millions FCFA destinée à l'acquisition d'un terrain.
Dans sa plainte, Souleymane Diawara aurait affirmé avoir confié cette somme à Amara Traoré pour l'achat d'un terrain. Toutefois, plusieurs années après la transaction, aucun terrain n'aurait été acquis et l'argent ne lui aurait pas été restitué.
Face aux enquêteurs, Amara Traoré aurait soutenu avoir remis les 40 millions de FCFA à son frère aujourd'hui décédé.
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