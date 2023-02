Éthiopie: la scission en cours au sein de l’Église orthodoxe se confirme

Les chrétiens orthodoxes représentent 40% des 115 millions d’habitants de l'Éthiopie. Or, fin janvier, des archevêques et évêques dissidents ont décidé de créer leur propre branche de l'Église dans la région Oromia, la plus grande et la plus peuplée du pays.

RFI

