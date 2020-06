Étude sur l’Hydroxychloroquine: trois des quatre auteurs se…rétractent

Trois des quatre auteurs de l'étude publiée le 22 mai dans la revue scientifique britannique 'The Lancet' sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19 se sont rétractés, invoquant des doutes sur les données utilisées. La revue retire l'article. "Nous ne pouvons plus nous porter garants de la véracité des sources des données primaires", écrivent les trois auteurs au Lancet. Les trois scientifiques, qui ont contribué à l'élaboration de cette étude controversée, ont finalement retiré leur signature de l'article, le 4 juin, mettant en cause le refus de la société Surgisphere de leur donner accès à la base de données. Publiée le 22 mai dans la célèbre revue médicale britannique, l'étude concluait que l'hydroxychloroquine n'était pas bénéfique aux malades du Covid-19 hospitalisés, et pouvait même être néfaste. Sa parution avait eu un retentissement mondial, poussant notamment l'OMS à suspendre ses essais cliniques sur l'hydroxychloroquine.



Mais les critiques n'ont pas tardé, de la part des défenseurs de la molécule – comme le chercheur et infectiologue français, Didier Raoult, qualifiant l'étude de "foireuse" –, comme des scientifiques sceptiques sur l'intérêt de ce médicament pour soigner les malades atteints du Covid-19. Mercredi, l'OMS a finalement annoncé la reprise des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine.