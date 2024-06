Euro 2024 : la France jouera sa qualification contre la Pologne

Pas de vainqueur dans le choc du groupe D entre l’équipe de France et les Pays-Bas, ce vendredi 21 juin. L’Euro 2024 vient d’offrir son premier 0-0, la qualification des Bleus se jouera contre la Pologne, mardi 25 juin (16h00 GMT).



Avec ce nul, les Pays-Bas et la France occupent la tête du classement avec 4 points. Mais les Néerlandais sont pour l'instant devant au plus grand nombre de buts marqués (victoire 2-1 contre la Pologne ; victoire 1-0 de la France contre l'Autriche). L'Autriche est troisième avec 3 points, la Pologne quatrième avec 0 point.