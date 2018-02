Europa League: AC Milan vs Arsenal, choc des 8es de finale

Le tirage des 8ème de finale de l’Europa League vient de se terminer. avec un choc digne d’une affiche de Ligue des champions. En effet, AC Milan fera face à Arsenal ce qui est un choc à ce niveau de la compétition. Le club italien, Milan AC en perdition depuis quelques années renaît de ses cendres. L’arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc milanais a boosté les performances. Septième (7ème) du championnat avec 41 points après 21 journées, les partenaires du jeune Patrick Cutrone vont tenter de passer ce tour devant un Arsenal qui allie les mauvaises performances.

En effet, l’équipe d’Arsène Wenger est mal en point dans le championnat anglais puisqu’elle occupe la 6ème place avec 45 points après 27 journées. A ce niveau de la compétition, les Gunners ne sont pas assurés de participer à la prochaine Ligue des champions par conséquent, ils vendront cher leur peau pour remporter le trophée.



Les adversaires des clubs français

La France a deux représentants dans ses 8es de finales. Lyon fera face au CSKA Moscou, pendant que l’Olympique de Marseille tentera d'éliminer l’Athletic Bilbao.

Lyon est plus heureux à l’issu de ce tirage par rapport aux Marseillais. En effet, l’équipe du président Aulas se rendra en Russie pour affronter CSKA Moscou qui n’est pas dans sa meilleure forme. CSKA Moscou est actuellement classé 5ème du championnat russe avec 35 points après 20 journées. Au moment où les Lyonnais occupent la 4ème place de la Ligue 1 avec 49 points après 26 journée.

De son coté, Marseille aurait pu tirer un adversaire plus prenable qu’Athletico Bilbao. Malgré la belle forme des Marseillais 3ème du championnat avec 55 points en 26 journées, les Espagnols restent redoutables en dépit de leur 14ème place de la Liga avec 28 points après 24 journées.



Tirage complet des 8ème de finale

Lazio (ITA) - Dynamo Kiev (UKR)

RB Leipzig (ALL) - Zénith Saint-Pétersbourg (RUS)

Atlético de Madrid (ESP) - Lokomotiv Moscou (RUS)

CSKA Moscou (RUS) - Olympique Lyonnais (FRA)

Olympique de Marseille (FRA) - Athletic Bilbao (ESP)

Sporting CP (POR) - Vitoria Plzen (RTC)

Borussia Dortmund (ALL) - RB Salzbourg (AUT)

AC Milan (ITA) - Arsenal (ANG)