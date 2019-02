Europa League : Renne gagne 3 -1 et se qualifie pour les Huitièmes de finale !

Comme prévu, le club espagnol mettait d'entrée le pied sur le ballon. Mais que ce soit Lo Celso ou Canales, aucun des deux milieux offensifs ne parvenait à bousculer une solide défense rennaise. Mieux encore, les Rouge et Noir ne baissaient pas les yeux et jouaient à fond les coups. Sur son premier corner, le club français trouvait même la faille grâce à une tête de Bensebaini (0-1, 22e). Un premier but européen pour l'Algérien, tout proche du doublé sur un nouveau corner dans les minutes qui suivaient.



Surpris, les Andalous se montraient nerveux, à l'image de Quique Sétien, très agacé. Jesé aurait pu redonner le sourire à son entraîneur, mais le joueur appartenant au PSG perdait son duel avec Koubek. Un arrêt important puisque le SRFC en remettait une couche dans la foulée. Sur un contre rondement mené par Ben Arfa, Sarr servait Hunou, qui ne tremblait pas au second poteau (0-2, 30e). Le Betis pouvait-il se relever ? Avant la pause, Lo Celso, comme à l'aller, relançait son équipe en crucifiant Koubek d'un plat du pied sécurité (1-2, 41e).



Au retour des vestiaires, le Betis mettait encore un peu plus la pression, notamment par Canales, de plus en plus tranchant dans ses percées. Mais Rennais restait sur ses gardes et contenait assez aisément la bande à Jesé, pas assez inspirée dans les trente derniers mètres. En dehors de quelques tentatives écrasées de Loren et Joaquin, Koubek passait une seconde période relativement tranquille.



Dans le dernier quart d'heure, les Rennais avaient même de belles opportunités en contre mais manquaient de justesse dans la dernière passe. Niang, pourtant seul, ratait lui le ballon du 3-1 alors qu'il avait tout le temps d'ajuster Joel... Une action sans conséquence puisque le Sénégalais se rattrapait à la dernière minute en éteignant définitivement l'enceinte espagnole après un contre éclair sur une percée monumentale de Ben Arfa (1-3, 90e+4). Un exploit, un vrai !