Europa League des Sénégalais : Sima, Iso et Iliman visent la qualification

La 6e et dernière journée des phases de poules de l’Europa League se joue ce jeudi avec des rencontres décisives pour les Sénégalais. Abdallah Sima et ses coéquipiers défient tout à l’heure Betis Seville de Youssouf Sabaly. Marseille et ses Sénégalais joueront la première place en Angleterre contre Brighton.



Deuxième du groupe C avec 8 points au compteur, le club ecossais du Sénégalais Abdallah Sima tentera de décrocher une victoire et récupérer la première place Sévillans qui comptent 9 points.



Seule une victoire arrange Rangers FC, parce qu’il est sous la menace de Sparta Prague (3e, 7 pts) qui affronte le dernier du groupe C Aris Limassol de Mamadou Sané, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



OM et ses « Lions » visent un 5e succès de rang à Brighton



Leader de son groupe avec 11 points, soit 1 de plus que son adversaire d'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille d'Ismaïlla Sarr, d'lliman Ndiaye ou encore de Pape Guèye fera face à Brighton. Une défaite est interdite pour les Phocéens, car en cas de défaite, Ismaïlla Sarr et ses co- équipiers chuteront à la 2e place, synonyme d'une participation aux 16es de finales de la C3.



Les protégés de Gattuso tenteront de rester sur leur série de six matchs sans perdre. Sus- pendu après son expulsion contre Rennes en Ligue 1, Iliman Ndiaye est dans le groupe de Marseille pour jouer contre la formation anglaise.



Maccabi Haifa et Seck veulent surprendre Panathinaikos



L'autre Sénégalais qui joue cet après-midi est Abdoulaye Seck. Der- nier de sa poule avec seulement 2 petits points, Maccabi Haifa (4e, 2 pts) de l'ancien de Casa Sports cherchera de chiper la 3ème place à Pana- thinaikos (3ème, 4 pts).



En cas d'une victoire, le club israélien qualifiera aux seizièmes de finale de Conférence League.





Programme 6e journée



Groupe B



20h00 Brighton (ENG) / Marseille (FRA)



20h00 Ajax (NED) / AEK Athènes (GRE)



Groupe C



20h00 Betis (ESP) / Rangers (SCO)



20h00 Sparta Prague (CZE) / Limas- sol (CHY)