Europa League: un match particulier pour Koulibaly, au Camp Nou

Ce soir, la mythique enceinte du Camp Nou sera le théâtre de l’affrontement entre le Barça et Naples en barrages aller de l’Europa League. Un véritable choc entre deux formations qui prétendent à la victoire finale dans la compétition.



Mais la rencontre en elle-même n’est pas le seul point d’opposition entre les deux formations. Le FC Barcelone songe sérieusement à s’attacher les services du roc de Naples et de la sélection sénégalaise, Kalidou Koulibaly. Selon la Gazzetta dello Sport, le Barça aimerait attirer Koulibaly au Camp Nou cet été.



Le défenseur central de 30 ans est sous contrat à Naples jusqu’en 2023. Le Sénégalais s’est imposé depuis plusieurs saisons comme l’un des meilleurs défenseurs au monde et le FC Barcelone jugerait sa signature plus plausible que celle de Matthijs de Ligt, de la Juventus, financièrement irréalisable.



Naples demandait 80 millions d’euros pour l’international sénégalais il y a 18 mois, mais serait maintenant prêt à se séparer de son joueur vedette pour un prix deux fois inférieur. Alors qu’il est en fin de contrat en juin 2023, Naples pourrait accepter une offre aux alentours de 40 millions d’euros pour le laisser filer.



En attendant la poursuite des négociations, Kalidou Koulibaly et Naples veulent frapper un grand coup à Barcelone, ce soir. Revenu du Cameroun, il y a plus de dix jours, avec le titre de champion d’Afrique, le capitaine des « Lions » compte rester sur cette lancée victorieuse.



Dans les autres matchs de la soirée de l’Europa League, l’Olympiakos d’un autre champion d’Afrique en l’occurrence Pape Abou Cissé se déplace à Bergame pour défier l’Atlanta.



Betis Séville de Youssouf Sabaly fera face au Zenit. Le latéral droit sénégalais a retrouvé son niveau, après une longue blessure contractée en début de saison.