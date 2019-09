Eventuel 3e mandat de Macky: Me Abdoulaye Babou se veut clair, personne ne peut plus avoir deux mandats consécutifs

Sur l’éventuel troisème du président Macky Sall, l’avocat Me Abdoulaye Babou, par ailleurs, ancien ministre et ancien député se veut clair. A l’en croire le président Sall ne peut pas briguer un troisième mandat, selon les textes.



« Au Sénégal, la forme républicaine ne peut pas être changée. C’est fini, personne ne peut y toucher. Personne ne peut plus faire deux mandats consécutifs. Sous l’empire de cette nouvelle constitution, le président M acky Sall a déjà fait un mandat et un 2e mandat. Donc, ça ne se discute pas », a-t-il dit, lors de l’émission Grand Jury sur la rfm ce dimanche.



Evoquant l’après Macky, Me Babou dit ne pas voir ni homme ni femme au sein du parti du président Sall, pouvant le remplacer. « Je ne vois moi personne pour l’instant ayant une stature présidentiable. Pour l’instant, tout est noir ».