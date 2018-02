Eviction du Commandant Tall d'Air Sénégal : Philippe Bohn parle de cumul de postes, de limite d'âge et de...

Le Directeur général choisi par le président Macky Sall pour mettre en marche la compagnie Air Sénégal Sa est accusé d'avoir mis à l'écart l'expertise sénégalaise, pour piloter d'une main de fer l'entreprise sénégalaise. Chargé des opérations sol et vol” et responsable de l’obtention du PEA (permis d’exploitation aérienne), le Commandant Malick Tall s'est vu écarté du nouveau projet par Philippe Bohn, qui a recruté un autre Français du nom de Jérôme Maillet au poste de Directeur de la Stratégie et des Investissements.

Une direction franco-française qui n'enchante pas les chantres de l'expertise nationale. Interpellé sur la question de l'éviction du Commandant Tall par le journaliste Mamadou Ibra Kane, l'ancien agent d'influence à Airbus a donné trois raisons qui expliquent, selon lui que l'ancien pilote d'Air Afrique ne pouvait plus faire partie de la nouvelle compagnie aérienne : le cumul de poste et la limite d'âge qui serait un frein à l'acquisition du PEA, mais également le fait d'être dépassé par les nouveaux outils de gestion d'une compagnie aérienne



Philippe Bohn sur les accusation de mis à l'écart des Sénégalais d'Air Sénégal Sa

"C'est un reproche qui me paraît être du domaine du procès d'intention. C'est pas lieu de la polémique. Quand vous demandez un PEA (Permis d'exploitation aérienne), vous avez ce qu'on appelle des postes holder, des postes obligatoires; chaque poste doit être clairement identifié; une seule personne peut occuper un seul poste; elle doit avoir un lien précis d'entretien et de rapport avec l'entreprise et en plus, elle ne peut pas être atteint par la limite d'âge"



... Sur l'éviction du Commandant Tall

"C'est un monsieur qui eu une expérience importante, il y a longtemps, qui est peut-être pas tout à fait au fait de ce qui se fait aujourd'hui et de la façon dont on construit une compagnie aérienne; qui avait passé la limite d'âge et qui lui-même, s'est attribué à l'époque plusieurs postes, ce qui fait même qu'on a repris le Process du PEA. (...) Il avait un peu trop de charges sur les épaules. Réglementairement, parmi les postes holder pour déposer un PEA, vous avez le Patron des Opérations vols et le Patron des Opération sols; Ce doit être deux postes totalement séparés, tenus pas deux individus différents et en plus qui soit dans une limite d'âge. Le Commandant Tall s'était attribué plusieurs postes qui auraient dû être tenus par plusieurs personnes différentes, alors que lui-même avait 67 ans et dépassé la limite d'âge. Tout ça n'est pas très sérieux"



Le Directeur général d'Air Sénégal a ensuite assuré que les recrutements du personnel seront uniquement basé sur la compétence et que les ex-agents des défuntes compagnies aériennes (Air Sénégal international et Sénégal Airlines) seront prioritaires, "si leurs compétences sont avérées, certifiées".