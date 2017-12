Ex-equo avec 53 buts, un clasico pour départager CR7 et Messi

Un duel dans un grand duel. Au-delà de la rivalité entre les 2 formations, le clasico de ce samedi entre le Real Madrid et le Barça, match prévu à Santiago Bernabeu, permettra de départager CR7 et Messi en cette fin d’année. Ils sont à égalité de buts, 53 chacun, clubs et sélection confondus.