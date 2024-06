Examens CFEE et entrée en sixième : Kolda présente plus de candidates que de candidats

Les examens du CFEE et de l'entrée en sixième ont démarré ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Mais cette année la région de Kolda se distingue par le nombre des candidates. Une région connue pour le faible taux de scolarisation des filles est passe de se débrasser de cette mauvaise réputation.



Pour cette année dans les trois départements de la région, elles sont 9.424 filles contre 8.312 garçons à l'examen du CFEE et de l'entrée en sixième. Il faut dire que la région de Kolda compte au total 17.736 candidats , répartis dans 139 centres.



Selon les sources de l'inspection de l'éducation et de la formation de Kolda (IEF), qui renseignent sur les chiffres. Le département de Kolda compte 4280 candidates contre 3.831, Médina Yoro Foula 1364 contre 1164 et enfin Vélingara 3780 contre 3317.