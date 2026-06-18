Mondial 2026 : la ministre des Sports visite la Maison de la presse de l'ANPS et salue le rôle des journalistes sportifs

Dans le cadre de son déplacement aux États-Unis à l’occasion de la Coupe du Monde 2026, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a effectué, ce jeudi, une visite de courtoisie et de prise de contact à la Maison de la presse de l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS) du Sénégal, située dans l’État du New Jersey.
Cette rencontre visait à saluer l’engagement et le rôle déterminant des journalistes sportifs dans le rayonnement du sport sénégalais sur la scène internationale.
Mme Coly a réaffirmé sa totale disponibilité, ainsi que celle de son département ministériel, à entretenir avec les professionnels des médias sportifs une collaboration « franche, constructive et durable ».
Elle a souligné la place particulière qu’occupe la presse sportive au sein de l’écosystème sportif national, estimant qu’elle constitue, « d’une certaine manière, un prolongement de l’action du ministère ».
La ministre a magnifié l’initiative de la Maison de la presse de l’ANPS pour ce Mondial, qu’elle considère comme un modèle de structuration du travail journalistique. « Depuis sa création, ce concept est devenu un cadre de travail unique et une référence absolue. Ici, au cœur du Mondial, elle permet à nos journalistes de travailler dans les meilleures conditions », a-t-elle déclaré.
Selon la ministre, l’appui apporté par son département à cette structure traduit la reconnaissance des autorités envers le travail accompli par les journalistes sportifs.
Elle a également indiqué que cet engagement a motivé le soutien apporté par le président de la République, eu égard au rôle important que joue la presse sportive dans la promotion et le développement du sport national.
Cette rencontre visait à saluer l’engagement et le rôle déterminant des journalistes sportifs dans le rayonnement du sport sénégalais sur la scène internationale.
Mme Coly a réaffirmé sa totale disponibilité, ainsi que celle de son département ministériel, à entretenir avec les professionnels des médias sportifs une collaboration « franche, constructive et durable ».
Elle a souligné la place particulière qu’occupe la presse sportive au sein de l’écosystème sportif national, estimant qu’elle constitue, « d’une certaine manière, un prolongement de l’action du ministère ».
La ministre a magnifié l’initiative de la Maison de la presse de l’ANPS pour ce Mondial, qu’elle considère comme un modèle de structuration du travail journalistique. « Depuis sa création, ce concept est devenu un cadre de travail unique et une référence absolue. Ici, au cœur du Mondial, elle permet à nos journalistes de travailler dans les meilleures conditions », a-t-elle déclaré.
Selon la ministre, l’appui apporté par son département à cette structure traduit la reconnaissance des autorités envers le travail accompli par les journalistes sportifs.
Elle a également indiqué que cet engagement a motivé le soutien apporté par le président de la République, eu égard au rôle important que joue la presse sportive dans la promotion et le développement du sport national.
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