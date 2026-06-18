Mondial 2026 : la ministre des Sports visite la Maison de la presse de l'ANPS et salue le rôle des journalistes sportifs

Dans le cadre de son déplacement aux États-Unis à l’occasion de la Coupe du Monde 2026, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a effectué, ce jeudi, une visite de courtoisie et de prise de contact à la Maison de la presse de l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS) du Sénégal, située dans l’État du New Jersey.



Cette rencontre visait à saluer l’engagement et le rôle déterminant des journalistes sportifs dans le rayonnement du sport sénégalais sur la scène internationale.



Mme Coly a réaffirmé sa totale disponibilité, ainsi que celle de son département ministériel, à entretenir avec les professionnels des médias sportifs une collaboration « franche, constructive et durable ».



Elle a souligné la place particulière qu’occupe la presse sportive au sein de l’écosystème sportif national, estimant qu’elle constitue, « d’une certaine manière, un prolongement de l’action du ministère ».



La ministre a magnifié l’initiative de la Maison de la presse de l’ANPS pour ce Mondial, qu’elle considère comme un modèle de structuration du travail journalistique. « Depuis sa création, ce concept est devenu un cadre de travail unique et une référence absolue. Ici, au cœur du Mondial, elle permet à nos journalistes de travailler dans les meilleures conditions », a-t-elle déclaré.



Selon la ministre, l’appui apporté par son département à cette structure traduit la reconnaissance des autorités envers le travail accompli par les journalistes sportifs.



Elle a également indiqué que cet engagement a motivé le soutien apporté par le président de la République, eu égard au rôle important que joue la presse sportive dans la promotion et le développement du sport national.