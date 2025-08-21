Examens scolaires 2025 : la COSYDEP alerte sur les contre-performances et propose des réformes

Elle a procédé à une analyse transversale et progressive, des résultats provisoires à ceux définitifs, pour tous les examens (CFEE, BFEM, BAC).

Dans un document rendu public ce 21 août, la COSYDEP souligne que l’analyse des résultats a permis de mettre en lumière les performances, d'apprécier les écarts et d'identifier les leviers de transformation pour améliorer durablement la qualité de l'éducation au Sénégal.

Analyse des taux de réussite aux examens

D'après la COSYDEP, sur la période 2020-2025, l'analyse des taux de réussite aux examens révèle une évolution contrastée selon les niveaux d'enseignement.



Le BAC affiche une tendance globalement faible, oscillant entre 45% et 52%, avec une légère amélioration entre 2021 et 2023, suivie d'un recul en 2024 et 2025. Cette stagnation autour de 50% traduit une fragilité dans la consolidation des acquis au niveau secondaire.

À l'inverse, la COSYDEP précise que le BFEM présente une amélioration progressive, passant de 67,96% en 2021 à un pic de 78,59% en 2025. Cette progression, dit-elle, pourrait s'expliquer par un meilleur accompagnement pédagogique au cycle moyen, mais interroge le maintien des acquis dans la perspective du BAC.



Quant au CFEE, la Coalition renseigne que les performances sont marquées par des fluctuations notables, avec des taux bas en 2021 (62,10%) et en 2024 (65,53%), après des pics en 2022 (73,80%) et surtout en 2023 (82,08%). Ces variations sont possiblement liées aux perturbations du calendrier scolaire, à la qualité inégale de l'encadrement ou à des évaluations parfois inadéquates.

“Un système éducatif qui peine à maintenir une progression linéaire des performances”

Tout compte fait, la COSYDEP souligne que les résultats de l'année montrent un taux national de réussite en baisse au BAC, celui du BFEM qui se maintient autour de 70% alors que le taux de réussite au CFEE s'est amélioré en progressant de plus de 5%.



Dans l'ensemble, ces tendances montrent un système éducatif qui peine à maintenir une progression linéaire des performances, et soulignent la nécessité de renforcer l'articulation entre les cycles, d'améliorer les conditions d'apprentissage, d'adapter les évaluations, de stabiliser les dispositifs d'encadrement pédagogique à tous les niveaux.

Des recommandations

Pour renforcer durablement les performances scolaires, des recommandations ont été formulées:

Renouveler les méthodes d'enseignement et réinterroger le système d'évaluation.



1- Investir en priorité dans la qualité des apprentissages passe par une formation continue et ciblée des enseignants. Cette formation doit être axée sur les pédagogies actives, la pédagogie différenciée et la gestion des classes hétérogènes. Un accent particulier doit être mis sur la didactique de certaines disciplines, notamment mathématiques, sciences, philosophie et langues. Parallèlement, une adaptation des programmes et des évaluations aux niveaux réels des élèves, ainsi qu'un développement de l'évaluation formative, permettront de renforcer les acquis tout au long du parcours scolaire. Il urge aussi de renforcer la sécurité du processus d'évaluation et la fiabilité des examens scolaires.



2 - Améliorer les conditions d'études dans les établissements. Il s'agira de résorber les abris provisoires, d'élargir la carte scolaire, de réhabiliter les infrastructures délabrées, de doter les établissements en équipements de base (laboratoires, bibliothèques, manuels, matériel numérique, électricité, eau, connectivité), tout en généralisant les cantines scolaires.



3 - Renforcer la participation de la communauté à la gestion de l'école. Il s'agit d'orienter les organes de gestion vers le renforcement du dispositif pédagogique et le soutien à domicile. La participation des communautés pourrait se traduire par un apport en termes de matériels, de compétences de vie courante, de soutien psychosocial, d'organisations d'activités péri para scolaire,... le soutien à domicile constitue un volet important dans le renforcement de l'approfondissement des apprentissages, la culture de la discipline et de la motivation. Un pilotage rigoureux fondé sur le diagnostic régulier des performances, la mise en œuvre systématique d'examens blancs, de remédiations et d'actions de galvanisation doit être effectif. Une stratégie efficace doit intégrer un soutien scolaire ciblé, une lutte active contre les inégalités, et une mobilisation accrue des communautés.

4 - Moderniser les outils d'enseignement apprentissage. Il s'agit d'adopter des solutions innovantes, à travers des plateformes numériques renforçant l'apprentissage, notamment dans les disciplines à déficit d'enseignants. Pour ce faire, des partenariats avec les collectivités territoriales, les ONG et les entreprises peuvent soutenir ces approches inclusives.

5 - Améliorer la régularité des apprentissages. Il s'agit d'optimiser le quantum horaire de manière durable, en assurant une transition correcte entre les cycles. Une attention soutenue doit être accordée aux trois moments de l'année: le Démarrage, le Déroulement et le Dénouement.

6 - Adresser les facteurs de déséquilibre entre les séries. Les séries scientifiques incarnent un modèle d'organisation propice à la réussite scolaire: effectifs réduits, encadrement rapproché, système d'orientation plus pointu, quantum horaire correct. Les séries littéraires présentent des résultats préoccupants: effectifs pléthoriques, matériel et supports insuffisants, orientation par défaut pour la plupart. Les séries à visée scientifique ou technologique offrent globalement de meilleures perspectives de réussite que les séries littéraires. Il devient urgent de renforcer l'équité et l'orientation scolaire, d'améliorer les contenus et les supports, de promouvoir des mécanismes de soutien et de suivi hors écoles, d'adapter les stratégies pédagogiques aux technologies, en lien avec les besoins de chaque élève dans chaque filière.