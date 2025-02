Exclus du recasement sur le site de Lac Rose : les impactés de Dakar du TER vent debout contre les autorités

Le responsable des jeunes impactés du TER à Dakar, Mouhamed Faye a exprimé la frustration de ses pairs, lors d'une réunion tenue hier avec des représentants de la Banque africaine de développement (BAD) et de l'APIX. "D’après les informations reçues, le département de Dakar ne fera pas partie du recasement sur le site de Lac Rose. Ce site, qui devrait abriter 1 500 logements, ne pourra pas accueillir les 2 000 familles de tout le corridor, dont beaucoup sont issues de Dakar", a-t-il déclaré.



Les impactés de Dakar se sentent abandonnés et traités de manière injuste. "On nous a laissés à notre propre sort, en refusant de discuter avec nous pour trouver des solutions. Les travailleurs sont devenus chômeurs, les pères de famille qui pouvaient subvenir aux besoins de leurs familles sont aujourd’hui réduits à mendier", a-t-il ajouté, visiblement désabusé par la situation. Selon lui, l'APIX et l'État ont marginalisé les habitants de Dakar. Et la seule demande des impactés est la réparation de cette injustice.



Les impacté de Dakar, épuisées par des mois d’attente et d’inaction, affirment qu’elles n’ont plus d’autres recours que de faire face directement aux autorités. En attendant, la tension monte et les promesses de réparation semblent de plus en plus lointaines.