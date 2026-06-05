Justice : le bracelet électronique de Badara Gadiaga retiré

Le bracelet électronique de Badara Gadiaga a été retiré ce vendredi 5 juin 2026. Le chroniqueur est désormais libre de ses mouvements, après plusieurs mois passés sous contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure engagée contre lui.



Le chroniqueur de TFM avait obtenu, le 2 décembre 2025, une liberté provisoire assortie d'un bracelet électronique.



Pour rappel, placé sous mandat de dépôt en juillet 2025, il était poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles, propos contraires aux bonnes mœurs et offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République».



Sa détention faisait suite à un échange houleux avec le député Amadou Bâ, responsable du parti Pastef, survenu lors de l'émission Jakarlo Bi du 4 juillet 2025. Cet incident avait conduit le procureur à ouvrir une enquête.