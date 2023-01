Exclusion de Mimi Touré à l'Assemblée nationale : le PDS donne les raisons de son soutien à BBY

Les députés du Parti démocratique sénégalais (Pds) ont soutenu hier mardi, la coalition Benno bokk Yakaar (Bby) dans sa décision d'exclure le député Aminata Touré de l'Assemblée nationale. Pour justifier leur démarche, ils ont fait savoir que c'est pour rester dans "leur logique" puisque c'est le Pds qui a introduit cet article dans le règlement intérieur de l'hémicycle.



La député Nafissatou Diallo et chargée de communication du Pds explique : "Les députés du Pds qui sont dans le bureau de l'Assemblée national ont eu à voter pour cela tout simplement pour rester logique avec la ligne du parti et être logique avec nous-même. Puisque cette loi, c'est nous qui l'avons introduit dans la constitution et également dans le règlement intérieur".



Elle a poursuivi : "A l'époque, le président Abdoulaye Wade avait introduit sa volonté de renforcer l'opposition parlementaire même s'il était au pouvoir. Donc, pour éviter la transhumance des députés à l'Assemblée nationale".





Le Pds a tenu à expliquer que son soutien au Bby "n'est pas une revanche" si l'on sait que c'est Aminata Touré avait traqué le Pds lorsqu'elle était ministre de la Justice. "Saurait été n'importe qui, on aurait fait la même chose parce que en 2009, le Sénégal ne savait même pas qui était Mimi Touré pourtant nous avons fait appliquer cette loi. Quand



"





Aminata Diouf

div id="taboola-below-article-thumbnails">